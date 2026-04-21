Kayserispor Teknik Direktörü Moe: Çok hata yaptık, geri dönmekte sıkıntı yaşadık

Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’ya 3-0 yenildi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, “Bugün performansımızdan dolayı kötü hissediyoruz, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kolay goller yedik. Çok hata yaptık, geri dönmekte sıkıntı yaşadık. Hala şansımız var. Önümüzde zor bir hafta olsa da çalışıp bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Kesinlikle oyuncularımın 'küme düştük' düşüncesine girdiklerine katılmıyorum. Oyuncularım ellerinden gelenini en iyisini yapmaya çalışıyor” diye konuştu.