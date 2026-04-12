Kayserispor Teknik Direktörü Moe: İstifa etmeyi düşünmüyorum

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 4-0 yenildi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, “İlk yarı topu kazandığımızda iyi oynamak istedik. Fenerbahçe’ye karşı topu kazanıp, iyi pas yapıp onları zorlamak istedik. Bunu kısmen yaptık. Birlikte kaldık. Sondaki gol bizi açıkçası bozdu. İlk yarı içeri 0-0 girebilseydik bizim için işler çok daha iyi olabilirdi. İkinci yarıdaki bazı bireysel hatalar sonucu belirledi. Fenerbahçe iyi bir takım. Bugün de iyi oynadılar. Bizden daha fazla şans yarattılar. Böyle basit goller yememek için çok çalışıyoruz. Ama tekrar ayağa kalkmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan bu. İyi bir şansımız olduğunu düşünüyoruz. Ama kazanmaya başlamamız gerekiyor. Hayat bazen böyle. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“LİGDE KALACAĞIMIZA İKNA OLMUŞ DURUMDAYIM”

‘İstifa edecek misiniz?’ şeklinde soru sorulan Moe, “İstifa etmeyi düşünmüyorum. Sezon bitince beni bununla ilgili yargılayabilirsiniz ama ben ligde kalacağımıza ikna olmuş durumdayım” dedi.

“BUNU SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜYORUZ”

Tedesco’nun Kayserispor’u ‘küçük takım’ olarak nitelendirmesi sorusunu cevaplayan Moe, “Öncelikle Tedesco Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil. Kayseri küçük bir şehir değil. Büyük bir takım ve gururlu bir şehir. Sadece puan tablosuna bakarak bu şekilde yorum yapmak Fenerbahçe’nin teknik direktörüne yakışmaz. Bunu saygısızlık olarak görüyoruz. Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük kulüplerse senelerdir bir şey kazanamadıklarını bu sene sonlandırabilecekler mi? Onlar Fenerbahçe ile ilgilensinler. Biz Kayserispor ile ilgilenelim. İşimize bakalım” ifadelerini kullandı.

