Kayserispor Teknik Direktörü Moe: Kaliteli ve özgüvenli bir oyun ortaya koyduk

Süper Lig’in 31’nci haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, “Zor bir durumda iyi bir maç oynadık. Bizim için, oyuncular için, şehir için zor bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabi ki kendimizi baskı altında hissediyorduk. Ama kaliteli ve özgüvenli bir oyun ortaya koyduk. Özellikle ilk yarı oyunun içinde kaldıktan sonra ikinci yarı kazanabileceğimize olan inancımız daha da arttı. Oyuna sonradan giren oyuncular ciddi bir karakter gösterdi. Özellikle oyuna ikinci yarıda giren oyuncuların etkisinden dolayı çok mutluyum. Benim için bu maç takımın karakter göstereceği konusunda kanıt niteliğinde bir maç oldu. 2 ay sonra gösterdiğimiz bu gelişimden çok memnunum. Önümüzdeki hafta çok çok önemli bir maç oynayacağız, aynı şekilde devam edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Moe, “Şuna da değinmek istiyorum; özellikle Carole’nin gelişiyle beraber orijinal sol bekle oynadığımız için de mutlu oldum. Bu maç bize şunu gösterdi ki bizim takımımız futbol oynamaya çalıştığı zaman performans gösterebilen bir takım. Geldiğimizden beri bunu aşılamaya çalışıyoruz. Kasımpaşa maçındaki gibi topu uzun oynayıp peşine koşmak bu takımın karakterinde ve oyuncu yapısında olan bir şey değil. Biz oynamak istiyoruz, oyun içinde kalmak istiyoruz. Bunu yaptığımız sürece bu takımın başarılı olabileceğine inanıyorum. Bu yapıyı inşa etmeye çalışıyoruz. Bugün bunu yaparak kazanmamız bizi daha da mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Kulüpte alacakları olan futbolcuların performansının etkilenip etkilenmediği sorusu üzerine yanıt veren Moe, “Ben bir hoca olarak para konularını eksiklik olarak kullanan birisi değilim. Tabi ki haftaiçi birçok kişinin kulübü ziyaret etmesi, oyuncuların yanında olması bizim için çok değerli. Çünkü bizim bu şehirde olan herkese ihtiyacımız var. Tabi ki bu takımı pozitif anlamda etkilemiştir. Ancak para konularının oyuncuların performansını etkilediğini kabul etmek istemiyorum. Biz ve futbolcular oynamayı seviyor. Oyuncularımız geldiğimizden bu yana ellerinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyor” dedi.

(RHA)