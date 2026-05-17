Kayserispor Teknik Direktörü Moe: Oyuncularla kulüp arasında ilişkilerle alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorum

Süper Lig’in 2025-2026 sezonu son maçında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 2-1 yendi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, “Çok zorlu bir maçtı. Geçen hafta ligden düşmemizin garanti olmasının ardından bu maç daha da zorlaştı. Kulüpteki herkes için zor bir haftaydı. Bugün bizim için en önemli şey iyi bir şekilde bitirebilmekti. Karşılaşma her iki takımın da birbirine yakın performans sergilediği bir maçtı. Biraz daha fazla şans ürettik. Onlar tabi kupa finaline odaklandıkları için biraz daha farklı bir takımla çıktılar. Kazanmak böyle bir durumda olduğunuzda bile güzel bir şey. Bugün bunu başardık” diye konuştu.

Kulüple ilgili değerlendirmede bulunan Moe, “Ben kendine inanan bir insanım. Beraber başlasaydı Kayserispor’un çok daha iyi bir futbol oynayabileceği ile alakalı olumlu düşünüyorum. Biz buraya geldikten sonra oynadığımız futbolu sezon başında zamanımız varken organize etmeye çalışsaydık çok daha iyi bir futbol ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Sezon ortasında bazı şeyleri yoluna koymak çok zor. Genel olarak kulüpte herkes için iyi olmaktan uzak bir sezondu. Kulüp için özellikle şunu söyleyebilirim; kendine çok daha yakından bakması gerekiyor. Özellikle sorunlarıyla alakalı bu sorunlara nasıl bir çözüm bulmamız gerekiyor. Sadece oyuncu ve hoca transfer etmekle alakalı değil bence bunlardan daha derin sorunlar var. 3 aydır kulüpteyim, bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü kulüp bu potansiyele sahip. Taraftarı kulübe sahip çıkıyor. İyi bir tesisi ve geçmişi olan bir kulüp. Daha yakından bir öz eleştiri yapıldığında ‘en kısa nasıl Süper Lig’e dönebiliriz’ bununla alakalı bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncularla kulüp arasında, kulüple taraftarlar arasında ilişkilerle alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorum. Daha çok bunların üzerine yoğunlaşılmalı” ifadelerini kullandı.

(RHA)