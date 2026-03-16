Kayserispor Teknik Direktörü Moe: Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, 2-1 kaybettikleri Samsunspor maçıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Finalde yediğimiz golle maçı kaybettik. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz' dedi.

Süper Lig ekibi Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "Özellikle ilk yarıda oynadığımız oyun bizim için hayal kırıklığıydı. Kazandığımız topları çabuk verdik. İlk yarı planladığımızın dışında geçen bir yarıydı. İkinci yarı tam tersi oldu. Oldukça iyi başladık. Fırsatlar oluşturduk. Sahada olduğumuzu gösterdik. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Finalde yediğimiz golle maçı kaybettik. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz” diye konuştu.

