Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'na 1 maç ceza 

PFDK 14’üncü hafta kararları açıklandı. Kayserispor’un deplasmanda Rizespor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören teknik direktör Sinan Kaloğlu 1 maç yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek. Genç teknik direktöre ayrıca 58 bin 500 TL para cezası verildi. PFDK, Kaloğlu ile ilgili açıkladığı kararda, “Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Sinan Kaloğlu’nun, 01.12.2024 tarihinde oynanan Rizespor - Kayserispor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” dedi.

Kaloğlu Kayserispor’un pazar günü Alanyaspor ile oynayacağı maçta takımının başında olamayacak.