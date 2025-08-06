Kayserispor tesis sorumlusu Erdal Duran vefat etti

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada tesis sorumlusu Erdal Duran'ın vefat ettiği duyuruldu.

Kayserispor tesis sorumlusu Erdal Duran vefat etti

Kayserispor’da başkan Recep Mamur zamanında sarı kırmızılı kulüpte çalışmaya başlayan daha sonra görevden ayrılan ve Ali Çamlı döneminde yeniden saha tesis sorumlusu olarak göreve başlayan Erdal Duran vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün emektarlarından, tesis sorumlumuz Erdal Duran’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii’den kalkacak olan Erdal Duran’ın astım KOAH ve kanser hastası olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi

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