Kayserispor Trabzon'da kampa girdi

Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon’a gitti. Sarı kırmızılı takımda 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 27. hafta maçında Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Maç için hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar, özel uçakla Trabzon’a giderek kampa girdi. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçta 4 isme forma vermeyecek. Kayserispor ile sözleşmesi feshedilen Gustavo Campanharo, sakatlıkları devam eden Ali Karimi ve Majid Hosseini bu maçta forma giymeyecek. Öte yandan Lionel Carole’in oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak. Ağrıları bulunan Carole’in iğne ile oynaması bekleniyor.

Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın Trabzonspor karşısına Bilal Bayezit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole (Uzodimma), Ramazan Civelek, Kemen, Mensah, Emrah Başsan, Cardoso, Mame Thiam on birini çıkarması bekleniyor.