Kayserispor - Trabzonspor: 1-3

Süper Ligde son 3 maçta 5 puan alan Kayserispor bugün sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Kayserispor taraftarı önünde Trabzonspor’a 1-3 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 8’inci dakikasında Kayserispor 10 kişi kaldı. Pozisyonu izledikten sonra sahaya dönen Cihan Aydın, Dorukhan'a gösterdiği sarı kartı iptal edip direkt kırmızı kartını çıkartarak Dorukhan'ı oyundan ihraç etti.

Maçın 11’inci dakikasında Kayserispor gole çok yaklaştı... Benes'in pasıyla merkezden savunma arkasına sarkan Makarov, Mustafa ile girdiği ikili mücadelede ayakta kaldıktan sonra kale sahası dışının sağ çaprazından sağ ayağıyla kalesiyi yokladı. Açıyı iyi kapayan Onana'nın yaptığı kurtarışta topu kornere yolladı.

Maçın 12’inci dakikasında Kayserispor duran top ile gole çok yaklaştı. Benes'in arka direğe yaptığı ortada göğsüyle topu önüne alan Chalov'un sağ ayağının üstüyle uzak köşeye yaptığı vuruşta herkesin bakışları arasında giden top yandan auta çıktı.

Maçın 32’inci dakikasında Kayserispor gole yaklaştı... Hızlı gelişen hücumda Trabzonspor savunmasını dengesiz yakalayan Kayserispor'da topla buluşan Chalov, ceza sahası yayının sağından koşusunu yapan Makarov'a pasını verdi. Makarov yerden gelen topa sol ayağıyla plase vuruşunu yaptı. Kaleci Onana üzerine gelen topu rahat şekilde kontrol etmeyi başardı.

Maçın 37’inci dakikasında Kayserispor bir kez daha gole yaklaştı... Benes'in pasıyla sağ kanatta topu alan Brenet'in yerden yaptığı ortaya hamle yapan Batagov'un yaptığı ters dokunuşta kaleye yönelen top sol köşeden az farkla kornere çıktı.

Maçın 39’uncu dakikasında bu kez Trabzonspor gole yaklaştı. Ayağa paslarla gelişen hücumda Oulai'nin pasını ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Zubkov'un sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşta sağına çok iyi uzanan Bilal yaptığı kurtarışla kalesini gole kapadı.

Maçın 41’inci dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı... Konuk ekipte sağ kanatta topu alan Zubkov'un yaptığı ortada Augusto'nun kafasından seken top arka direkte olan Brenet'e ceza sahasının sol çaprazına açıldı. Boşta kalan topu önünde bulan Mustafa'nın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta savunmadan sekip sol köşeye giden top direğe çarpıp kornere çıktı. Pozisyonun tamamlanmasından sonra konuk ekibin penaltı itirazları var. Onuachu ısrarla Brenet'in topa eliyle müdahale ettiğini belirtiyor.

Maçın 45+2’nci dakikasında Onuachu attı, Trabzonspor öne geçti... Konuk ekipte sağ kanattan hücuma katılan Pina, son çizgiye inip kale sahasına doğru topu havalandırdı. Herkesten yükseğe çıkan Onuachu sol köşeye doğru yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

Maçın 45+6’ncı dakikasında Trabzonspor penaltı kazandı... Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Muçi, ceza sahası içerisinde olan Zubkov'a yerden pasını çıkardı. Penaltı noktasının birkaç metre solunda olan Zubkov yerden gelen topa sol ayağıyla çok sert vurdu. Savunmada Benes'ten seken top sol direkten geri geldi ancak mücadelenin hakemi Cihan Aydın, Benes'in topa eliyle müdahale ettiğini belirterek beyaz noktayı gösterdi.

Maçın 45+7’nci dakikasında Onuachu duble yaptı, Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı... Penaltıda topun başına geçen Onuachu sağ ayağıyla sağ köşeye doğru yaptığı net vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2

Maçın 53’üncü dakikasında Kaleci Bilal'e çarpan top ağlara gitti, Trabzonspor farkı 3'e çıkardı... Trabzonspor'da Oulai'nin sağ kanada yolladığı milimetrik pasla topu önüne alan Zubkov süratle ceza sahasına girip sol ayağıyla sol alt köşeye yerden vuruşunu yaptı. Bilal'i geçen top direğe çarpıp geri geldikten sonra Bilal'in sırtından sekip süzüle süzüle ağlarla buluştu: 0-3

Maçın 83’üncü dakikasında GOL! Onugkha attı, Kayserispor farkı 2'ye indirdi... Sol kanattan savunma arkasına sarkıp topla buluşan Cardoso soldan ceza sahasına girip arka direkte olan Onugkha'ya pasını çıkardı. Onugkha yakın mesafeden yaptığı dokunuşla topu boş ağlara gönderdi: 1-3

Maçın 84’üncü dakikasında Kayserispor gole çok yaklaştı... Benes'in gönderdiği pasla savunma arkasına sarkan Olugkha kale sahasına doğru topu çevirdi. Kademeye zamanında giren Mustafa'nın yaptığı ters dokunuşta kaleye yönelen top sol yan direğe çarpıp oyun alanına geri geldi.



MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: RHG Enetürk Enerji

HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

KAYSERİSPOR: Bilal - Brenet, Semih, Denswil, Ramazan(Dk. 90+1 Burak Kapacak), Dorukhan, Furkan(Dk. 74 Görkem Sağlam), Makarov(Dk. 74 Mane), Benes, Cardoso(Dk. 90+1 J.Mendes), Chalov(Dk. 63 Onugkha)

TRABZONSPOR: Onana - Pina(Dk. 76 Okay Yokuşlu), Savic, Batagov, Mustafa, Oulai(Dk. 89 Salih Malkoçoğlu), Ozan, Zubkov(Dk. 65 Nwakaeme), Muçi(Dk. 89 Nwaiwu), Augusto(Dk. 76 Umut Nayir), Onuachu

GOLLER: Dk. 45+2 ve 45+7 P.Onuachu, Dk. 53 Bilal Bayazıt(Kendi Kalesine) (Trabzonspor), Dk. 83 Onughka(Kayserispor)

SARI KART: Ramazan Civelek, Görkem Sağlam(Yedek Kulubesi), Bilal Bayazıt, J. Brenet(Kayserispor), (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dorukhan Toköz (Kayserispor)