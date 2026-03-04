Kayserispor - Trabzonspor maç biletleri satışta: kadın taraftarlara ücretsiz

Kayserispor, Pazartesi günü Süper Ligin 25’inci haftasında Trabzonspor’u konuk edecek. Süper Lig’de çıktığı son 3 maçı kaybetmeyen Kayserispor, Pazartesi günü Trabzonspor’u konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Trabzonspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından 4 mart Çarşamba saat 11.00'de satışa sunulacak. 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebi ile kuzey üst tribün biletleri kadın taraftarlarımız için ücretsizdir. Kadın taraftarlarımızın ücretsiz bilet alabilmesi için Kayserispor Passo Kartı olması gerekmektedir. Kadın tribün biletleri sadece Kayserispor Buluşma Noktasındaki Passo gişesinden ve maç günü stadyum gişelerinden alınabilecektir ve kadın tribün biletleri transfere kapalıdır” açıklamasına yer verildi.

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan maçın bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

Batı Balkon: 538 TL,

Batı Alt: 438 TL,

Doğu Alt: 238 TL,

Doğu Üst: 138 TL,

Kuzey Üst: 38 TL,

Misafir: 49 TL