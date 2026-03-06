  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor–Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek

Kayserispor–Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek

Süper Ligin 25'inci haftasında oynanacak olan Kayserispor – Trabzonspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kayserispor–Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek
Kayseri GündemEditör

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 25’inci haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Kayserispor’un evinde Trabzonspor ile karşılaşacağı maçta Bursa bölgesi hakemi Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Ayberk Demirbaş görevlendirildi.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Eski eşinin bıçakla yaralamakla suçlanan şahsın yargılanmasına başlandı
Eski eşinin bıçakla yaralamakla suçlanan şahsın yargılanmasına başlandı
Milletvekili Çopuroğlu 'YHT inşaatı planlanan şekilde ilerliyor'
Milletvekili Çopuroğlu; “YHT inşaatı planlanan şekilde ilerliyor”
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha uzun yaşıyor
Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha uzun yaşıyor
Kayseri dahil 67 ilde narkotik operasyonu: 638 gözaltı
Kayseri dahil 67 ilde narkotik operasyonu: 638 gözaltı
Motorine ve benzine zam gelmesi bekleniyor
Motorine ve benzine zam gelmesi bekleniyor
Okandan duyurdu: Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yarın hesaplara aktarılacak
Okandan duyurdu: Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yarın hesaplara aktarılacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!