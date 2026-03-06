Kayserispor–Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek
Süper Ligin 25'inci haftasında oynanacak olan Kayserispor – Trabzonspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 25’inci haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Kayserispor’un evinde Trabzonspor ile karşılaşacağı maçta Bursa bölgesi hakemi Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Ayberk Demirbaş görevlendirildi.