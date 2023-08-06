Kayserispor transfer yasağının kalkması başka yarınlara kaldı

Son iki sezondur transfer yasağı bulunan Kayserispor’da sezonun başlamasına 5 gün kalmasına rağmen tahta açılmadı. Geçen sezonun son maçından itibaren transfer tahtasının açılması gerektiğini hatırlatan teknik direktör Çağdaş Atan sezonun ilk haftasına kadar bekleyeceğini açıklamıştı. Başkan Ali Çamlı açıklamalarında “transfer tahtası açılması gerekiyorsa açarız” ifadelerini kullanırken daha sonra “açamazsam, başaramazsam giderim” diye belirtti. Transfer tahtası ile ilgili son açıklamayı yapan basın sözcüsü Samet Koç ise transfer yasağı ile ilgili pürüzlerin yüzde doksan oranında çözüldüğünü kaydetmişti. Kayserispor, Süper Ligin ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray’ı konuk edecek.