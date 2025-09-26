Kayserispor, Türkiye Kupası üçüncü turunda Niğde Belediyesi ile eşleşti

  • Haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü tur kuraları çekildi. Kayserispor 3'üncü Lig takımlarından Niğde Belediyespor ile eşleşti.

Türkiye Kupası'nda 3’üncü Eleme Turu kuraları TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirildi. Toplam 56 takımın yer aldığı tüm eşleşmeler sonucunda Kayserispor, Niğde Belediyespor ile eşleşti. Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK ise başkent ekibi Keçiörengücü ile eşleşti. Bu turdaki müsabakalar 28-29-30 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Haber Merkezi

