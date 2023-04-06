Kayserispor U19, ligi 38 puanla tamamladı

U19 Elit A Ligi'nde normal sezon karşılaşmaları tamamlanırken, Kayserispor da ligi 38 puanla tamamladı.

PAYLAŞ
  • 06.04.2023 12:41
  • Güncelleme: 06.04.2023 12:41
  • 51
Kayserispor U19, ligi 38 puanla tamamladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

U19 Elit A Ligi’nde normal sezon karşılaşmaları tamamlanırken, Kayserispor da ligi 38 puanla tamamladı.

Yukatel Kayserispor U19 takımı, 2022-2023 futbol sezonunu 38 puanla tamamladı. 26 hafta süren U19 Elit A Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren Yukatel Kayserispor, oynadığı 23 maçta 38 puan toplayabildi. Ligin son haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-0 yenen sarı kırmızılılar, 2022-2023 futbol sezonunu 38 puanla 6. sırada tamamladı. Kayserispor, 26 hafta süren sezonda 23 maçta çıkan 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar 23 maçta 42 gol atıp kalesinde 30 gol gördü.

Ligin 22. haftada oynanan Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor maçında çıkan olaylar sonrası TFF iki takımı da mağlup saydı. Öte yandan Sarı kırmızılar 1 puan ile Play-Off’u kıl payı kaçırdı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç: 'Günübirlik borçlarımız dışında borcumuz yok'

Başkan Büyükkılıç: 'Günübirlik borçlarımız dışında borcumuz yok'

Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

Melikgazi, 7 adet futbol sahası yaptı

Melikgazi, 7 adet futbol sahası yaptı

Tomarza'da ambulans takla attı: 3 yaralı

Tomarza'da ambulans takla attı: 3 yaralı

İbrahim Polat: 'Kayseri'de 233 istasyonumuzda 4 bine yakın çalışanımız var'

İbrahim Polat: 'Kayseri'de 233 istasyonumuzda 4 bine yakın çalışanımız var'

AGD'den İsrail'e sert tepki

AGD'den İsrail'e sert tepki

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muayene hasarında yeni detaylar

Muayene hasarında yeni detaylar

Kayserispor bu akşam kupa mesaisinde Fenerbahçe'ye konuk olacak

Kayserispor bu akşam kupa mesaisinde Fenerbahçe’ye konuk olacak

DAHA FAZLA
Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, İstanbul'a atandı

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, İstanbul’a atandı

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları: Karpuz, çilek ve çağla cep yakıyor| 06.04.2023

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları: Karpuz, çilek ve çağla cep yakıyor| 06.04.2023

Depremzede çocukların yüzünü güldürdüler

Depremzede çocukların yüzünü güldürdüler

Gönüllü Kuruluşlar'dan İsrail'e Kınama

Gönüllü Kuruluşlar'dan İsrail'e Kınama