Kayserispor U19, ligi 38 puanla tamamladı

U19 Elit A Ligi’nde normal sezon karşılaşmaları tamamlanırken, Kayserispor da ligi 38 puanla tamamladı.

Yukatel Kayserispor U19 takımı, 2022-2023 futbol sezonunu 38 puanla tamamladı. 26 hafta süren U19 Elit A Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren Yukatel Kayserispor, oynadığı 23 maçta 38 puan toplayabildi. Ligin son haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-0 yenen sarı kırmızılılar, 2022-2023 futbol sezonunu 38 puanla 6. sırada tamamladı. Kayserispor, 26 hafta süren sezonda 23 maçta çıkan 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar 23 maçta 42 gol atıp kalesinde 30 gol gördü.

Ligin 22. haftada oynanan Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor maçında çıkan olaylar sonrası TFF iki takımı da mağlup saydı. Öte yandan Sarı kırmızılar 1 puan ile Play-Off’u kıl payı kaçırdı.