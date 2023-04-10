Kayserispor-Ümraniyespor maçı öncesi ve sonrası taraftara ücretsiz ulaşım

Kayserispor ligin 28’nci haftasında bugün Ümraniyespor’u ağırlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da maç öncesi Yukatel Kayserispor’a destek çağrısında bulundu. Sarı-kırmızılı taraftara ‘ücretsiz ulaşım’ hizmeti verileceğini açıkladı.

Büyükkılıç yaptığı paylaşımda, “Ümraniyespor ile oynanacak maçta Kayserispor’umuza başarılar diliyor, tramvay seferlerini ücretsiz yaptığımız karşılaşmaya tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

PASSOLİG KARTI OLANLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Tüm Kayserilileri maça davet eden Başkan Büyükkılıç, verdiği talimatla tramvayda taraftara ücretsiz ulaşım desteği sunacaklarını belirtti. Passolig kartı olan Yukatel Kayserispor taraftarına, saat 13:30 ile 19:30 saatleri arasında hizmet verecek tramvay araçları ile ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak.