  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor'un 18'inci ve 19'uncu hafta programı belli oldu

Kayserispor'un 18'inci ve 19'uncu hafta programı belli oldu

Kayserispor ikinci yarının ilk maçında Beşiktaş ile 19 Ocak 2026 pazartesi günü, 19'uncu hafta maçında ise Başakşehir ile 24 Ocak 2026 tarihinde Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Kayserispor'un 18'inci ve 19'uncu hafta programı belli oldu

Kayserispor’da sezonun ikinci yarısının ilk 2 maçlık programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Ligin 18’inci ve 19’uncu hafta müsabaka programı açıklandı. Kayserispor ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak 2026 Cumartesi günü Beşiktaş’a konuk olacak. Bu müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Kayseri ekibi 19’uncu hafta maçında 24 Ocak 2026 tarihinde cumartesi günü evinde Başakşehir’i konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 14.30’da başlayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Talas'ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Talas’ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!