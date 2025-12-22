Kayserispor'un 18'inci ve 19'uncu hafta programı belli oldu
Kayserispor’da sezonun ikinci yarısının ilk 2 maçlık programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Ligin 18’inci ve 19’uncu hafta müsabaka programı açıklandı. Kayserispor ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak 2026 Cumartesi günü Beşiktaş’a konuk olacak. Bu müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Kayseri ekibi 19’uncu hafta maçında 24 Ocak 2026 tarihinde cumartesi günü evinde Başakşehir’i konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 14.30’da başlayacak.