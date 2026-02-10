Kayserispor'un 3 maçlık gol orucunu Talha Sarıaslan bozdu

Kayserispor ligde son olarak 1-1 biten Konyaspor maçında gol bulduktan sonra 3 maçı gol atamadan tamamladı. Beşiktaş’a 1-0, Başakşehir’e 3-0 ve Galatasaray’a da 4-0 yenilerek gol orucuna giren kayserispor Talha Sarıaslan ile bu hasrete son verdi. Genç futbolcu 77’nci dakikada Benes’in yerine oyuna girdi. Dört dakika sonra Kocaelispor’a gol atan genç futbolcu Kayserispor’un 3 maçlık gol hasretini de dindirmiş oldu. Kayserispor son dakikalarda pozisyon bulsa da fırsatı değerlendiremedi ve karşılaşmayı 2-1’lik skorla kaybetti.