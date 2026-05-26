Kayserispor'un akıbeti bayram sonrası belli olacak

Küme düşen ve yönetiminin Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldığı Kayserispor ile alakalı olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yeni başkan ve yeni yönetimi işaret etmişti. 31 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul, çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra yapılacak. Yeni gelecek yönetimin bir an önce teknik heyet ve sportif direktör sorununu çözmesi gerekiyor.