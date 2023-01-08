Kayserispor'un Ankaragücü maçı kadrosu

Deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Kayserispor'un maç kadrosu belli oldu.

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  • 08.01.2023 09:54
  • Güncelleme: 08.01.2023 11:16
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Kayserispor'un Ankaragücü maçı kadrosu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Kayserispor’un maç kadrosu belli oldu.

Ankara’da Ankaragücü’nün konuğu olacak Kayserispor’un maç kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Mame Thiam, Mario Gavranovic, Nurettin Korkmaz ve sarı kart cezalısı olan Bernard Mensah’ın yer almadığı kadroda 21 futbolcu bulunuyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan, Ankaragücü maçı kadrosuna Bilal Bayezit, Cenk Gönen, Abdulkadir, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Arif Kocaman, Lionel Carole, Anthony Uzodimma, Ali Karimi, Yaw Ackah, Olivier Kemen, Carlos Mane, Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı, Campanharo, Cardoso, Talha Sarıaslan, Mustafa Pektemek ve İlhan Parlak’ı dahil etti.

İHA

Kayseri Gündem
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