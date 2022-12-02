Kayserispor'un Antalya kampı başladı
Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampına başladı.
- 02.12.2022 21:30
- Güncelleme: 02.12.2022 21:30
Kayserispor, Süper Lige Dünya Kupası nedeniyle verilen arada 10 gün izin yaptı. Daha sonra bir hafta kulüp tesislerinde çalışan sarı kırmızılılar ikinci etap kampı için Antalya’da toplandı. Sarı kırmızılı futbolcular Antalya’da ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştiren idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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