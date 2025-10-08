Kayserispor'un Antalya kampı bugün başlayacak

Kayserispor'un, milli maç nedeniyle lige verilen arada Antalya'da yapacağı kamp bugün başlayacak.

Sekizinci haftası oynanan müsabakaların ardından Süper Lige milli maçlar nedeniyle ara verildi. İlk 8 haftada 5 beraberlik, 3 yenilgi alan Kayserispor, lige verilen arada Antalya’da kamp yapacak. Akşam saatlerinde yapılacak idmanla kampa başlayacak. Kayserispor’da Alman teknik direktörle yolların ayrılmasının ardından bugün yapılacak antrenman kulüp antrenörleri nezaretinde yapılacak.

Haber Merkezi

