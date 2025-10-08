Kayserispor'un Antalya kampı bugün başlayacak
Kayserispor'un, milli maç nedeniyle lige verilen arada Antalya'da yapacağı kamp bugün başlayacak.
Sekizinci haftası oynanan müsabakaların ardından Süper Lige milli maçlar nedeniyle ara verildi. İlk 8 haftada 5 beraberlik, 3 yenilgi alan Kayserispor, lige verilen arada Antalya’da kamp yapacak. Akşam saatlerinde yapılacak idmanla kampa başlayacak. Kayserispor’da Alman teknik direktörle yolların ayrılmasının ardından bugün yapılacak antrenman kulüp antrenörleri nezaretinde yapılacak.