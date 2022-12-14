Kayserispor’un Antalya kampı sona erdi

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada ilk etap kampını kulüp tesislerinde gerçekleştirmişti. Sarı kırmızılı, ikinci etap kampını Antalya’da gerçekleştirdi. Burada 3 hazırlık maçı yapan Kayserispor, son olarak dün yapılan hazırlık maçının ardından kampı tamamladı.