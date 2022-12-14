Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi
Kayserispor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da yaptığı ikinci etap kampını tamamladı.
- 14.12.2022 16:31
- Güncelleme: 14.12.2022 16:31
Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada ilk etap kampını kulüp tesislerinde gerçekleştirmişti. Sarı kırmızılı, ikinci etap kampını Antalya’da gerçekleştirdi. Burada 3 hazırlık maçı yapan Kayserispor, son olarak dün yapılan hazırlık maçının ardından kampı tamamladı.
1ha
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