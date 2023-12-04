Kayserispor'un bileği bükülmüyor

Kayserispor, ligde oynadığı son 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak, büyük çıkış yakaladı.

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  • 04.12.2023 11:46
  • Güncelleme: 04.12.2023 12:48
Kayserispor'un bileği bükülmüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, ligde oynadığı son 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak, büyük çıkış yakaladı.

Trendyol Süper Lig’de 26 puanla 4. sırada bulunan Kayserispor’da moraller yerinde. 12 Eylül’de Recep Uçar ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekip, ligin son 6 haftasında kazandığı maçlar ile seriye bağladı. Geçtiğimiz 6 haftalık periyotta, ligin 9. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 3-1, 10. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor’u 2-1, 11. haftada Alanyaspor’u 1-0, 12. haftada Kasımpaşa’yı 4-3 ve dün deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor’u 1-0 yenen Kayserispor, 2 puanı 13. haftada sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 biten maçta bıraktı.

6 haftalık periyotta 16 puan toplamayı başaran Kayserispor, önümüzdeki hafta sonu sahasında Pendikspor’u konuk edecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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