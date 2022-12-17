Kayserispor'un borcu açıklandı

 Kayserispor olağanüstü seçimli genel kurulda kulübün borcu açıklandı. Okunan denetleme kurulu raporuna göre Kayserispor'un 798,4 milyon lira borcu olduğu belirtildi. Berna Gözbaşı kulübe verdiği borcun üstünü çizdiğini de açıkladı.

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  • 17.12.2022 13:35
  • Güncelleme: 17.12.2022 13:35
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Kayserispor'un borcu açıklandı

Kayserispor Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’u Kadir Has Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Berna Gözbaşı’nın başkanlık görevini bırakmasının ardından genel kurulda yine Gözbaşı’nın yönetiminde bulunan iş insanı Ali Çamlı’nın başkanlığa getirilmesi bekleniyor. 

Divan Başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yaptığı genel kurulda kulübün toplam borcu da açıklandı. Denetleme kurulu raporuna göre kısa vadeli borç toplamının 798,4 milyon lira olduğu duyuruldu. 

BERNA GÖZBAŞI: HARCAMA LİMİTİ DOLMASIN DİYE VERDİĞİM PARANIN ÜSTÜNÜ ÇİZDİM

Genel kurulda konuşan Berna Gözbaşı, “Kur çok arttı. Harcama limiti olmasından dolayı ben ve yönetimdeki bazı arkadaşlar çok fazla aktarmak (para) zorunda kaldık. Kulübün harcama limitinin dolmaması için cebimden verdiğim paranın üzerini çizdim. Kulübe aktardığım kaynak helal olsun. Alt yapıya çok önem verdim. Gelecek sezonlarda bunun etkisi kendini daha iyi gösterecektir. Her dönemde transfer yasağı açmak zorunda kaldım. Ama bu dönem açamadım. Benim ve şirketimin mali durumu buna yetmedi. Benim hikayem de burada sonlanıyor. Herkese teşekkür ediyorum. Ben de bundan sonra artık bu takımın taraftarı olacağım” dedi.

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