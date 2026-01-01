Kayserispor'un devre arası kampı yarın başlayacak
Kayserispor'un devre arası kampı yarın başlayacak KAYSERİ(1HA)- Kayserispor, sezonun ikinci yarısı için çalışmalarına yarın Antalya kampı ile başlayacak. Sezonun ilk yarısını 16'ıncı sırada tamamlayan Kayserispor'da ilk yarının tamamlanmasının ardından 19 gün izin verildi. Sarı kırmızılılar bugün bitecek iznin ardından yarın Antalya'ya bir araya gelecek. Kayserispor'un Antalya kampı 11 gün sürecek.
Kayserispor, sezonun ikinci yarısı için çalışmalarına yarın Antalya kampı ile başlayacak.
Sezonun ilk yarısını 16’ıncı sırada tamamlayan Kayserispor’da ilk yarının tamamlanmasının ardından 19 gün izin verildi. Sarı kırmızılılar bugün bitecek iznin ardından yarın Antalya’ya bir araya gelecek. Kayserispor’un Antalya kampı 11 gün sürecek.