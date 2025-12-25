Kayserispor'un devre arası programı belli oldu

Sezonun ilk yarısını 16'ncı sırada tamamlayan Kayserispor, sezonun ikinci yarısı için 2-11 Ocak tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak.

Kayserispor'un devre arası programı belli oldu

Hafta sonu Konyaspor ile oynadığı maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Kayserispor, sezonun ilk yarısnı 15 puanla 16’ncı sırada küme düşme potasında tamamladı. Kayserispor sezonun ikinci yarısına 2 Ocak’ta Antalya’da yapacağı antrenmanla başlayacak. Kayserispor 9 gün sürecek kampta sezonun ikinci yarısına hazırlanacak. Hazırlık maçı da yapacak olan sarı kırmızılılar sezonun ikinci yarısına 19 Ocak Pazartesi günü Beşiktaş maçı ile başlayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Çolakbayrakdar'dan Milletvekili Cıngı'ya destek
Başkan Çolakbayrakdar'dan Milletvekili Cıngı'ya destek
Kayserispor'un devre arası programı belli oldu
Kayserispor’un devre arası programı belli oldu
Kayseri OSB Sağlık Merkezi Hizmete Açılıyor
Kayseri OSB Sağlık Merkezi Hizmete Açılıyor
AGÜ'de Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi
AGÜ'de Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi
Ankara'dan Erkilet Tarmvay Hattı Talebi
Ankara'dan Erkilet Tarmvay Hattı Talebi
Başkan Büyükkılıç, Şehir Sohbetlerine Konuk Oluyor
Başkan Büyükkılıç, Şehir Sohbetlerine Konuk Oluyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!