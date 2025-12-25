Kayserispor'un devre arası programı belli oldu
Sezonun ilk yarısını 16'ncı sırada tamamlayan Kayserispor, sezonun ikinci yarısı için 2-11 Ocak tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak.
Hafta sonu Konyaspor ile oynadığı maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Kayserispor, sezonun ilk yarısnı 15 puanla 16’ncı sırada küme düşme potasında tamamladı. Kayserispor sezonun ikinci yarısına 2 Ocak’ta Antalya’da yapacağı antrenmanla başlayacak. Kayserispor 9 gün sürecek kampta sezonun ikinci yarısına hazırlanacak. Hazırlık maçı da yapacak olan sarı kırmızılılar sezonun ikinci yarısına 19 Ocak Pazartesi günü Beşiktaş maçı ile başlayacak.