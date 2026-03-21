Kayserispor'un en golcüsü Onugkha, 8 gole ulaştı

Kayserispor'un Fatih Karagümrük'ü yendiği maçta 3 puanı getiren golü atan German Onukgha, 8 gole ulaşarak sarı kırmızılı takımın en golcü ismi olma ünvanını korudu.

Kayserispor'un en golcüsü Onugkha, 8 gole ulaştı

Kayserispor’un sezon başında transfer ettiği Rus forvet German Onukha ilk golünü iç sahada oynanan Samsunspor maçnad kaydetti. Daha sonra Kayserispor’un deplasmanda Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı kırmızılı takımın gollerini atan Onugkha Fenerbahçe’ye de 2 gol atarken Konyaspor ve Trabzonspor filelerini havalandırdı. Son olarak Kayserispor’un Perşembe günü fatih Karagümrük’ü yendiği golü kaydeden Onukgha 8 golle bu sezon Kayserispor’un en skorer ismi oldu.

Haber Merkezi

Kayserispor'un en golcüsü Onugkha, 8 gole ulaştı
Kayserispor’un en golcüsü Onugkha, 8 gole ulaştı
Tıp öğrencisi Yaren son yolculuğuna uğurlandı
Tıp öğrencisi Yaren son yolculuğuna uğurlandı
SP Lideri Arıkan, ' Siyonizmin, emperyalizmin hedefi bir gün Kabe olacaktır'
SP Lideri Arıkan, “ Siyonizmin, emperyalizmin hedefi bir gün Kabe olacaktır”
Üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Eşini öldüren şahsın yakını, olayın ayrıtılarını anlattı
Eşini öldüren şahsın yakını, olayın ayrıtılarını anlattı
Soğanlı'da düşen kaya parçası korkuttu
Soğanlı’da düşen kaya parçası korkuttu
