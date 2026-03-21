Kayserispor'un en golcüsü Onugkha, 8 gole ulaştı
Kayserispor'un Fatih Karagümrük'ü yendiği maçta 3 puanı getiren golü atan German Onukgha, 8 gole ulaşarak sarı kırmızılı takımın en golcü ismi olma ünvanını korudu.
Kayserispor’un sezon başında transfer ettiği Rus forvet German Onukha ilk golünü iç sahada oynanan Samsunspor maçnad kaydetti. Daha sonra Kayserispor’un deplasmanda Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı kırmızılı takımın gollerini atan Onugkha Fenerbahçe’ye de 2 gol atarken Konyaspor ve Trabzonspor filelerini havalandırdı. Son olarak Kayserispor’un Perşembe günü fatih Karagümrük’ü yendiği golü kaydeden Onukgha 8 golle bu sezon Kayserispor’un en skorer ismi oldu.