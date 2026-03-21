Kayserispor’un en golcüsü Onugkha, 8 gole ulaştı

Kayserispor’un sezon başında transfer ettiği Rus forvet German Onukha ilk golünü iç sahada oynanan Samsunspor maçnad kaydetti. Daha sonra Kayserispor’un deplasmanda Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı kırmızılı takımın gollerini atan Onugkha Fenerbahçe’ye de 2 gol atarken Konyaspor ve Trabzonspor filelerini havalandırdı. Son olarak Kayserispor’un Perşembe günü fatih Karagümrük’ü yendiği golü kaydeden Onukgha 8 golle bu sezon Kayserispor’un en skorer ismi oldu.