Kayserispor'un Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor
Kayserispor'da Cuma günü Fatih Karagümrük ile oynanacak maçın hazırlıkları devam ediyor.
Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım olan Kayserispor, son sırada yer alan Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Hafta sonu Samsunspor ile karşılaşan Kayseri ekibi ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Dün ilk antrenmanını yapan sarı kırmızılılar bugün çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Radomir Djalovic idaresinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.