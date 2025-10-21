Kayserispor'un Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor

Kayserispor'da Cuma günü Fatih Karagümrük ile oynanacak maçın hazırlıkları devam ediyor.

Kayserispor'un Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor

Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım olan Kayserispor, son sırada yer alan Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Hafta sonu Samsunspor ile karşılaşan Kayseri ekibi ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Dün ilk antrenmanını yapan sarı kırmızılılar bugün çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Radomir Djalovic idaresinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Amatör maç sonrası çıkan kavga adliyeye taşındı
Amatör maç sonrası çıkan kavga adliyeye taşındı
Meslek lisesi öğrencilerinden Gazze'ye yardım eli
Meslek lisesi öğrencilerinden Gazze'ye yardım eli
Hoca Hasan Medresesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Hoca Hasan Medresesi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor
EGM'nin promosyon ihalesi belirlendi: 90 bin lira
EGM’nin promosyon ihalesi belirlendi: 90 bin lira
Hacılar hem kışa hem de 29 Ekim'e hazırlanıyor
Hacılar hem kışa hem de 29 Ekim’e hazırlanıyor
Lise öğrencilerinin elektrikli aracına 'yerlilik' ödülü⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Lise öğrencilerinin elektrikli aracına ‘yerlilik’ ödülü⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!