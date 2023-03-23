Kayserispor'un Fenerbahçe ile oynayacağı kupa maçının tarihi açıklandı

 Kayserispor'un Fenerbahçe ile İstanbul'da oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçı 6 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. 

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  • 23.03.2023 17:51
  • Güncelleme: 23.03.2023 17:51
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Kayserispor'un Fenerbahçe ile oynayacağı kupa maçının tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası Çeyrek final maçlarının programını açıkladı.
Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalan Kayserispor, Fenerbahçe ile eşleşmişti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Kayserispor’un Fenerbahçe ile İstanbul’da oynayacağı müsabaka 6 Nisan Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. 

Diğer eşleşmelet ve maçların oynanacağı tarihler ise şu şekilde oldu:
Ankaragücü-Trabzonspor, 4 Nisan Salı. 
Galatasaray- Başakşehir, 5 Nisan Çarşamba.
Fenerbahçe-Kayserispor, 6 Nisan Perşembe.
Gaziantepspor-Sivasspor maçı, Gaziantep ekibinin ligden çekildiği için iptal edildi.

1ha

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