Kayserispor'un Fenerbahçe ile oynayacağı kupa maçının tarihi açıklandı
Kayserispor'un Fenerbahçe ile İstanbul'da oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçı 6 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.
- 23.03.2023 17:51
- Güncelleme: 23.03.2023 17:51
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası Çeyrek final maçlarının programını açıkladı.
Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalan Kayserispor, Fenerbahçe ile eşleşmişti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Kayserispor’un Fenerbahçe ile İstanbul’da oynayacağı müsabaka 6 Nisan Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.
Diğer eşleşmelet ve maçların oynanacağı tarihler ise şu şekilde oldu:
Ankaragücü-Trabzonspor, 4 Nisan Salı.
Galatasaray- Başakşehir, 5 Nisan Çarşamba.
Fenerbahçe-Kayserispor, 6 Nisan Perşembe.
Gaziantepspor-Sivasspor maçı, Gaziantep ekibinin ligden çekildiği için iptal edildi.