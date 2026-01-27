Kayserispor'un Galatasaray hazırlıkları devam ediyor

  • Haberler
Kayserispor, Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Ligde lig sonuncusu Fatih Karagümrük’ün 1 üst sırasında yer alan Kayserispor, Pazar günü renktaşı Galatasaray’a konuk olacak. Başakşehir maçından sonra izin yapan Kayserisporlu futbolcular dün yapılan idman ile Galatasaray maçı için antrenmanlara başlamıştı. Kayseri ekibi bugün yaptığı çalışma ile Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Radomir Djalovic idaresinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Haber Merkezi

