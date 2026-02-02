  • Haberler
Kayserispor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Kayserispor, dün deplasmanda Galatasaray'a yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Sezona mağlubiyet ile başlayan Kayserispor ilk galibiyetini 11’inci hafta Kasımpaşa karşısında aldı. Daha sonra iki maçı kaybeden Kayseri ekibi ikinci galibiyetini ise 14’üncü hafta Rizespor deplasmanında aldı. Kayserispor daha sonra çıktığı 6 maçta 3 beraberlik 3 yenilgi aldı. Dünkü puan kaybının ardından 15 puanla sondan ikinci sırada yer alan Kayserispor, pazartesi günü sahasında Kocaelispor’u konuk edecek.

