Kayserispor'un galibiyet hasreti bitmedi
Kayserispor, dün oynanan maçta Samsunspor'a kaybederek bu sezonki galibiyet hasretini dindiremedi.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya 5 beraberlik 3 yenilgiyle giren Kayserispor, ilk 8 haftada galibiyeti bulunmayan tek takım olarak kalmıştı.
Sarı kırmızılılar dün de Samsunspor’a 3-1’lik sonuçla yenilerek galibiyet hasretini dindiremedi. Henüz hiçbir maçı yenemeyen Kayseri ekibi haftayı sondan birinci sırada kapattı. Kayserispor, Cuma günü ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük’e konuk olacak.