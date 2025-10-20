Kayserispor'un galibiyet hasreti bitmedi

Kayserispor, dün oynanan maçta Samsunspor'a kaybederek bu sezonki galibiyet hasretini dindiremedi.

Kayserispor'un galibiyet hasreti bitmedi

Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya 5 beraberlik 3 yenilgiyle giren Kayserispor, ilk 8 haftada galibiyeti bulunmayan tek takım olarak kalmıştı. 

Sarı kırmızılılar dün de Samsunspor’a 3-1’lik sonuçla yenilerek galibiyet hasretini dindiremedi. Henüz hiçbir maçı yenemeyen Kayseri ekibi haftayı sondan birinci sırada kapattı. Kayserispor, Cuma günü ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

