Kayserispor'un Gaziantep FK mesaisi devam ediyor
Süper Ligin 5'nci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor yeni teknik direktörü Recep Uçar ile ilk antrenmanını yaptı.
- 11.09.2023 22:30
- Güncelleme: 11.09.2023 22:30
Kayserispor’da ligin dördüncü haftasından sonra milli maç nedeniyle verilen arada teknik direktörü Çağdaş Atan istifa etmişti. Atan’ın istifasından sonra anlaşma sağlanan Recep Uçar bugün Sarı kırmızılı takım ile ilk idmanına çıktı. Kayserisporlular bugün kondisyon ağırlıklı çalıştı.
1ha
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