Kayserispor'un geleceğine yönelik arayış toplantısına yönetim katılmadı

Süper Ligden düşen Kayserispor’un geleceğine yönelik kritik toplantı başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ev sahipliğinde yapılan toplantıya Kayseri AK Parti Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, bazı ilçe belediye başkanları ve meslek odaları başkanları, iş insanları, TFF Bölge Sorumlusu ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal katıldı. Kayserispor yönetiminden toplantıya katılan olmadı.

MİLLETVEKİLİ MURAT CAHİD CINGI: ŞEHİR OLARAK SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR

Toplantı öncesi konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Kayserispor şehrimizin en önemli kurumlarından bir tanesi. Maalesef şu an küme düşmesi söz konusu. Bu nedenle Büyükşehir Belediye başkanımızın riyaseti ile bir araya gelip istişare toplantısı yapılıyor. Bu işin çok daha önce yapılması lazımdı. Zira Kayserispor sadece bir kamu kurumunun sahipliğinde değil, şehrimizin, milletimizin takımı. Şehir olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Bir kuruma bütün yükü yaslamak doğru değil. Yerinde ve gecikmiş bir toplantı” açıklamasında bulundu.

BAŞKAN MUSTAFA PALANCIOĞLU: SPORA ÖNEM VERİYORUZ

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Büyükşehir Belediyemizde Kayserispor ile ilgili toplantı gerçekleştirilecek. ‘Nasıl destek çıkabiliriz. Nasıl sahip çıkabiliriz’ bunları göreceğiz. Kayseri’nin Spor Başkenti olması bu kapsamda da Kayserispor olsun, Erciyes 38 FK olsun diğer spor takımları olsun bunların hizmet etmesi önemli. İnşallah güzel sonuçlar çıkacaktır” diye belirtti. Spora önem veriyoruz” diye belirtti.

AK PARTİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN: KAYSERİSPOR HEPİMİZİ BİR ARAYA GETİREN UNSURDUR

AK Parti Kayseri İl Başkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na ‘bu sene küme düşmenin kalkması ve ligin 21 takımdan oluşması yönündeki teklifinin sorulması üzerine AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Genel Başkan düzeyine böyle bir hadise var. Bu değerlendirilebilir. Biz Kayserispor özelinde bugününü, yarınını nasıl değerlendiririz en olumlu nasıl neticeler ulaşır… Kayserispor birliğin ve beraberliğin sembolü olmalıdır. Kayserispor hepimizi bir araya getirecek unsurdur” dedi. Daha sonra Büyükiehir Belediyesi Meclisi Salonunda toplantı başladı.