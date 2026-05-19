Kayserispor'un Geleceğini 5 Kişik 'Akil Heyet' Belirleyecek



KAYSERİ (1HA) –Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Kayserispor’un geleceğine dair yapılan toplantı sona erdi. Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kayseri, Kayserispor’u sahiplendi. Bu güne kadar sahiplenmedi mi? Tabii ki sahiplendi. Ama bu defa daha farklı” dedi.

Süper Lig’den küme düşen ve Yönetim Kurulu’nun Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldığı Kayserispor için bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, İYİ Parti İl Başkanı Tansu Şener, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Vedat Kenanoğlu, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Adnan İncetoprak, Spor A.Ş Genel Müdürü Fatih Çağan, TFF Bölge Sorumlusu - Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ile iş insanları da katıldı.

BAŞKAN MEMDUH BÜYÜKKILIÇ: “KAYSERİSPOR BU ŞEHRİN VAZGEÇİLMEZİ”

Toplantının ardından açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Burada bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün 51 arkadaşımız hazirun listesinde yer aldı. İsteyen, söylemesi gerekenleri iletti. Herkes, önümüzdeki sürece katkıda bulunma adına fikirlerini paylaştı. Bugün 17 arkadaşımız konuşmuş oldu ama bu süreç burada bitmiş değil. Her zaman için şehrimize hizmet eden yatırımcı olarak desteklerini esirgemeyen arkadaşlarımızın düşüncelerine de açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Milletvekillerimizden katılan var, katılamayan var. On milletvekilimizin 10’u da yanımızda olacaklarını ilettiler. Kayserispor bu şehrin vazgeçilmezi, olmazsa olmazı. Herkes bu konuda hemfikir. Bir diğer profesyonel futbol takımımız Erciyes 38 FK’ya da başarılar diliyoruz. Onu da önemsediğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.

“YENİ BİR KULÜP BAŞKANI, YENİ BİR YÖNETİM OLACAK”

Başkan Büyükkılıç açıklamasının devamında, “Buradan çıkan sonuç şu; süreç hızlı ilerliyor. Sezon sona erdi. Kayserispor bir Genel Kurul kararı aldı. 31 Mayıs itibarıyla kongre yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra Genel Kurul gerçekleşecek. Bu süreç içinde yeni bir liste şekillenecek. Yani yeni bir kulüp başkanı olacak, yönetim olacak. Bu süreçte mevcut yönetim hâlâ sorumluluğunu sürdürmeli. Bu sorumluluğunu sürdürürken danışma kurulu bağlamında 5 kişilik akil heyeti katkı sağlayacaktır. Bu 5 kişiyi belirledik. İsimlere takılmayın. Benim başkanlığımda süreci yönetecek 5 kardeşiniz. Meslek odalarımızdan beklentilerimizi buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kayserispor Süper Lig’de devam etseydi çok daha iyi olurdu. Ama mevcut durumu kabulleneceğiz. ‘Sezon sonunda tekrar Süper Lig’e nasıl çıkarız?’ kaygısıyla yol alacağız. Kayseri, Kayserispor’u sahiplendi. Bu güne kadar sahiplenmedi mi? Tabii ki sahiplendi. Ama bu defa daha farklı. Bu defa tüm siyasi partilerimiz, meslek odalarımız, tüm kurum ve kuruluşlarımız, tüm iş insanlarımız sahiplenecek. Benim gözlemlediğim; yönetimin güven içerisinde oluşturulması, altyapıya önem verilmesi. Daha çok dışarıdan gelen oyuncular yerine kendi öz kaynaklarımızla onları yetiştirerek, geliştirerek sahiplenerek yol alınmasının önemi vurgulandı. Gelir kaynakları oluşturulması yolunda güzel önergelerde bulunuldu. Biz bunların hepsini önemsiyoruz. Önerilere de hâlâ açığız. Zaman daraldığı için mevcut yönetimle iş birliği yapacak ve şekillendirecek bir anlayışa ihtiyaç var” açıklamasında bulundu. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.