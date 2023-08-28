Kayserispor'un genç yetenekleri Talha ve Baran galibiyeti değerlendirdi

Süper Ligin üçüncü haftasında sahasında Samsunspor'u mağlup eden Kayserispor'un genç yetenekleri Talha Sarıaslan ve Baran Ali Gezek galibiyeti değerlendirdi.

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  • 28.08.2023 18:09
  • Güncelleme: 28.08.2023 18:09
Kayserispor'un genç yetenekleri Talha ve Baran galibiyeti değerlendirdi

Sezonun ilk iki haftasını 1’er puanla kapatan Kayserispor dün sahasında Samsunspor’u konuk etti. Kayserispor müsabakayı 2-1’lik skorla kazanırken müsabakanın son kısmında forma şansı bulan Kayserispor’un genç yetenekleri Talha Sarıaslan ve Baran Ali Gezek galibiyeti değerlendirdi. Talha Sarıaslan konuşmasında, “İlk galibiyetimizi aldık. Baran ile bize oyuna girmek nasip oldu. İlk galibiyetimizi aldık çok mutluyuz. Bugün de baran kardeşim ile bana oyuna girmek nasip oldu. Biz elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah Çağdaş hocamızın güvenini boşa çıkartmayacağız” açılamasında bulunurken baran Ali Gezek ise, “İlk galibiyeti aldığımız için takımca çok mutluyuz. Sezonun ilk iki maçında da kötü oynamadık. Bu maça da iyi hazırlandık. Talha ile oyuna beraber girdik. Güzel de bir ara pas attı” dedi.

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