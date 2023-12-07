Kayserispor'un gençleri fırsatı iyi değerlendirdi

Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Vanspor ile Karşılaşan Kayserispor'da forma giyen genç sporcular fırsatı iyi değerlendirdi.

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  • 07.12.2023 14:03
  • Güncelleme: 07.12.2023 14:03
Kayserispor'un gençleri fırsatı iyi değerlendirdi

Kayserispor, Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında dün sahasında Vanspor’u konuk etti. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Recep Uçar, dünkü kupa maçında, ligde fazla forma şansı bulamayan ve genç isimlere şans verdi.
Müsabakada; Onurcan Piri - Ahmet Kağan, Berat Eskin, Arif Kocaman, Muhammed Arıkan, Yiğit Emre, Ackah, Baran Ali, Mehmet Eray, Hayrullah Erkip ve Talha Sarıaslan forma giydi. 
Sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor maçında kadroda yer almayan Hasan Ali Kaldırım ile Jeanvier de Vanspor’a karşı maça ilk 11’de başladı. Bugün iki futbolcunun da bugün başlayacak olan Pendikspor hazırlıklarına takımla birlikte katılması bekleniyor.

1ha

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