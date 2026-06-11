Kayserispor'un Genel Koordinatörü İlhan Parlak Oldu
Kayserispor, genel koordinatörlük görevine İlhan Parlak'ın getirildiğini duyurdu.
(RHA)-Kayserispor, genel koordinatörlük görevine İlhan Parlak’ın getirildiğini duyurdu.
Kayserispor’un sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi; “Yuvana hoş geldin kaptan. Kulübümüz, genel koordinatörlük görevi için eski kaptanımız İlhan Parlak ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem İlhan Parlak’a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.