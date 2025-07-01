Kayserispor'un harcama limiti 940 Milyon TL

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri açıklandı. Kayserispor’un harcama limiti 940 Milyon 370 Bin 334 TL olarak duyuruldu. En fazla harcama limiti 6 Milyar 137 Milyon 773 Bin 446 TL ile Galatasaray’ın olurken en az harcama limiti 486 Milyon 999 Bin 111 TL ile Antalyaspor’un oldu.