Kayserispor'un harcama limiti 940 Milyon TL

TFF tarafından 2025-2026 sezonu öncesi harcama limitleri açıklandı. Kayserispor'un harcama limiti 940 Milyon 370 Bin 334 TL olarak açıklandı.

Kayserispor'un harcama limiti 940 Milyon TL

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri açıklandı. Kayserispor’un harcama limiti 940 Milyon 370 Bin 334 TL olarak duyuruldu. En fazla harcama limiti 6 Milyar 137 Milyon 773 Bin 446 TL ile Galatasaray’ın olurken en az harcama limiti 486 Milyon 999 Bin 111 TL ile Antalyaspor’un oldu.

Kayserispor'un harcama limiti 940 Milyon TL

Haber Merkezi

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