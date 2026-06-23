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Kayserispor'un harcama limiti, Iğdırspor, Bodrumspor ve Esenspor'un gerisinde

TFF tarafından belirlenen 1'nci Lig kulüplerinin harcama limiti açıklandı, Kayserispor'un harcama limiti 232 milyon 101 bin 948 TL olarak belirledi.

Kayserispor'un harcama limiti, Iğdırspor, Bodrumspor ve Esenspor'un gerisinde

TFF tarafından dün Süper Lig takımlarının harcama limitinin açıklanmasının ardından bugün 1’inci Lig kulüplerinin harcama limitleri açıklandı. 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında Kayserispor’a 232 milyon 101 bin 948 TL harcama limiti belirledi.

Kayserispor'un harcama limiti, Iğdırspor, Bodrumspor ve Esenspor'un gerisinde

Haber Merkezi

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