Kayserispor'un ilk maçında Halil Umut Meler düdük çalacak

Süper Lig’de Kayserispor’un ilk maçını İzmir bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig’de 2023-2024 futbol sezonu yarın oynanacak Trabzonspor ile Antalyaspor maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi. Ligin ilk haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Kayserispor’un maçını Halil Umut Meler yönetecek. 12 Ağustos 2022 Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumunda saat 21.45’de başlayacak maçta Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi de Burak Şeker olarak belirlendi. Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlar ve hakemleri şunlar:

Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

Kasımpaşa-Ankaragücü: Bahattin Şimşek

Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan

Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler

Pendikspor-Hatayspor: Çağdaş Altay

Sivasspor-Samsunspor: Murat Erdoğan

Adana Demirspor-Ç. Rizespor: Ümit Öztürk

Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

Alanyaspor-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar