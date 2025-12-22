Kayserispor'un ilk yarıdaki en golcü ismi Onugkha oldu

Kayserispor, sezonun ilk yarısını Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçla tamamladı. Geride kalan 17 haftada 16 gol atan Kayserispor’da takımın en golcü ismi 6 golle German Onukgha oldu. Rus futbolcu Samsunspor maçında 1, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında 2, son olarak da Cumartesi Günü Konyaspor’a 1 gol atarak toplam 6 golle takımın en golcü ismi oldu.