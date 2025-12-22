  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor'un ilk yarıdaki en golcü ismi Onugkha oldu

Kayserispor'un ilk yarıdaki en golcü ismi Onugkha oldu

Kayserispor'un sezonun ilk yarısnda kaydettiği 16 golün 6'sını kaydeden Onugkha takımın en golcü ismi oldu.

Kayserispor'un ilk yarıdaki en golcü ismi Onugkha oldu

Kayserispor, sezonun ilk yarısını Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçla tamamladı. Geride kalan 17 haftada 16 gol atan Kayserispor’da takımın en golcü ismi 6 golle German Onukgha oldu. Rus futbolcu Samsunspor maçında 1, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında 2, son olarak da Cumartesi Günü Konyaspor’a 1 gol atarak toplam 6 golle takımın en golcü ismi oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Talas'ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Talas’ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!