Kayserispor'un isim sponsoru Mondi Home oldu

Erciyes Anadolu Holding Ceosu Alparslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kayserispor'un yeni sezonda isminin Mondi Home Kayserispor olacağını söyledi.

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  • 20.07.2023 18:20
  • Güncelleme: 20.07.2023 19:36
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Kayserispor'un isim sponsoru Mondi Home oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Anadolu Holding Ceosu Alparslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kayserispor’un yeni sezonda isminin Mondi Home Kayserispor olacağını söyledi.

Süper Lig’in başlamasına kısa süre kala Kayserispor cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Erciyes Anadolu Holding Ceosu Alparslan Baki Ertekin, Kayserispor’un yeni sezonda sponsor olarak bünyelerinde yer alan Mondi Home ismini kullanacağını açıkladı. Ertekin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kayserispor, Kayserispor’umuz şehrimizin en önemli markası. 2023-2024 futbol sezonunda sahaya holdingimizin mobilya markalarından Kayseri’mizin bir başka gururu Mondi Home Kayserispor olarak çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun. Mondi Home Kayserispor’a 2023-2024 sezonunda başarılar diliyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
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