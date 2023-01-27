Kayserispor’un İstanbulspor hazırlıkları devam ediyor b

Geçen hafta sahasında Beşiktaş’a mağlup olan Kayserispor, pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Kayserispor kondisyon ve taktik çalıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.