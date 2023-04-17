Kayserispor'un Kasımpaşa mesaisi devam ediyor
Kayserispor, Çarşamba günü sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor.
- 17.04.2023 09:44
- Güncelleme: 17.04.2023 09:44
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Kayserispor, ligin 30’uncu haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Galatasaray maçından sonra ara vermeden Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılar bugün pas ve kondisyon çalışması yaptı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
1ha
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