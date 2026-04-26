Kayserispor'un kümede kalma umudu arttı

Kayserispor'un dün oynanan maçta Rizespor'u yenmesinin ardından kümede kalma umudu arttı.

Haftaya 23 puanla 17’nci sırada giren Kayserispor, dün oynanan maçta Rizespor’u Chalov ve Benes’in golleriyla yendi. Puanını 26’ya çıkartan Kayserispor puan cetvelinde 16’ncı sıraya yükseldi. Kayserisporlu futbolcular kritik galibiyeti müsabaka sonrası taraftarla kutladı. Bir sıra üstündeki takımla puan farkı ikiye inen Kayserispor son 3 haftaya umutlu girdi. Gelecek hafta kritik maçta Eyüpspor’u konuk edecek olan Kayserispor’un o maçta alacağı sonuç kaderini büyük ölçüde belirleyecek.

Haber Merkezi

