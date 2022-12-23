Kayserispor'un kupadaki rakibi Antalyaspor oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 takım arasına giren Yukatel Kayserispor'un rakibi Antalyaspor oldu.
- 23.12.2022 17:21
- Güncelleme: 23.12.2022 17:21
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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. 5. Turda Gençlerbirliği’ni eleyen Y. Kayserispor, Akdeniz temsilcisi Antalyaspor ile eşleşti. Maç, Antalyaspor’un sahasında oynanacak.
Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.
ZTK Son 16’ya kalan takımların eşleşmeleri şöyle;
Antalyaspor – Kayserispor
Alanyaspor – Galatasaray
Fenerbahçe – Rizespor
MKE Ankaragücü – Beşiktaş
Ümraniyespor – Trabzonspor
Gaziantep FK – Konyaspor
Sivasspor – Karacabey Belediyespor
Fatih Karagümrük – Başakşehir