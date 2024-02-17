Kayserispor'un maç takvimi: 3 kez Cumartesi günü oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 4 haftalık maç programını açıkladı. Buna göre Kayserispor 3 maçını Cumartesi günü, 1 maçını da Pazar günü oynayacak.

Kayserispor'un maç takvimi: 3 kez Cumartesi günü oynayacak
Kayseri GündemEditör

Türkiye Futbol Federasyonu, 4 haftalık maç programını açıkladı. Buna göre; Kayserispor 3 maçını Cumartesi günü, 1 maçını da Pazar günü oynayacak.

Süper Lig’de 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin maç programlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre; Kayserispor 3 müsabakaya Cumartesi günü, 1 müsabakaya da Pazar günü çıkacak. Sarı Kırmızılılar, ligin 27. haftasında sahasında oynayacağı Ankaragücü maçını 24 Şubat Cumartesi oynayacak. Ligin 28.haftasında Rize’ye gidecek olan sarı kırmızılılar, bu maçını da Cumartesi günü oynayacak. Kayserispor, ligin 29.haftasındaki Hatayspor maçını ise 9 Mart Pazar günü oynayacak. Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak 30.hafta maçı ise 16 Mart cumartesi günü oynanacak.

İHA
Kayseri Gündem

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