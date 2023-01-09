Kayserispor’un mağlubiyet serisi 4 maça çıktı

Süper Lig’de 18 hafta geride kaldı. Sezona Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde başlayan Kayserispor, birinci hafta maçında mağlup olmuştu. Daha sonra aldığı puanlarla zirveyi kovalayan Kayserispor, Konyaspor maçından sonra düşüşe geçti. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen araya yenilgiyle giren Kayserispor daha sonra ligde üst üste oynadığı 4 maçı da kaybetti.

Geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alan Kayserispor, topladığı 23 puanla ligin 8’inci sırasında bulunuyor. TFF tarafından Kayserispor’a verilen 3 puan silme cezası ise henüz uygulanmadı. Cezanın uygulanması durumunda Kayserispor’un puanı 20’ye düşecek.



Sarı kırmızılılar, ligin 19’uncu haftasında 13 Ocak 2023 Cuma günü saat 17.00’da Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek.