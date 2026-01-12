  • Haberler
  • Kayserispor'un Manchester City'den kadrosuna kattığı Katongo şehre geldi

Kayserispor'un, İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı genç futbolcu Jadel Katongo, şehre geldi.

Kayserispor devre arası transfer döneminde kadro genişletme çabaları devam ediyor. 

Genç oyuncu saat 22.30 sıralarında havayolu ile Kayseri’ye geldi. Kayserispor Taraftar Grubu genç futbolcuyu  tezahüratlerle karşıladı. Genç futbolcu Jadel Katongo Kapalıkale yöneticilerinden  Çetin Uzunoğlu ile poz verdi. Genç futbolcu daha sonra konaklayacağı otele geçti.

