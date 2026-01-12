Kayserispor'un Manchester City'den kadrosuna kattığı Katongo şehre geldi
Kayserispor'un, İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı genç futbolcu Jadel Katongo, şehre geldi.
Kayserispor devre arası transfer döneminde kadro genişletme çabaları devam ediyor.
Genç oyuncu saat 22.30 sıralarında havayolu ile Kayseri’ye geldi. Kayserispor Taraftar Grubu genç futbolcuyu tezahüratlerle karşıladı. Genç futbolcu Jadel Katongo Kapalıkale yöneticilerinden Çetin Uzunoğlu ile poz verdi. Genç futbolcu daha sonra konaklayacağı otele geçti.